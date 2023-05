7 sinais de problemas auditivos na infância

Apesar de ser muito comum e muitas vezes passarem despercebidas pelos pais, a frase “Ouvi, mas não entendi” pode indicar problemas de audição, principalmente quando se trata de crianças. O médico otorrinolaringologista Bruno Borges de Carvalho Barros, da capital paulista, alerta que essas pequenas dificuldades podem ter um impacto significativo no desenvolvimento das habilidades linguísticas e cognitivas dos pequenos.

“A audição é o principal meio para a comunicação e para a aquisição da linguagem verbal. No entanto, podemos não ter nenhum grau de perda auditiva e mesmo assim apresentar problemas relacionados ao processamento dos sons. O Processamento Auditivo Central (PAC) é a forma como o cérebro reconhece, interpreta e organiza a informação auditiva que ouvimos”, explica o médico.

Importância do PAC para a audição

Quando escutamos algo, esse estímulo sonoro percorre um longo caminho desde a orelha até o córtex cerebral. Cada região é responsável por diferentes habilidades auditivas, e para que todo esse caminho seja percorrido sem desvios, as partes ou estruturas envolvidas devem estar perfeitas.

Qualquer desordem do PAC pode resultar em prejuízos e privação tanto de experiência com o meio externo quanto de aprendizagem – no caso das crianças. O PAC pode ser avaliado por exames realizados por fonoaudiólogas e, se forem identificadas alterações, iniciada terapia individualizada para as mesmas.

Audição e desenvolvimento infantil

O Dr. Bruno Borges conta que a aprendizagem auditiva se inicia com o reconhecimento, localização e discriminação de sons e se desenvolve tornando-se base da palavra falada e escrita. “A estimulação feita desde os primeiros anos de vida aprimora este processo e qualquer sinal de falta de audição dever ser investigado”, alerta o especialista.