5 dicas para montar um cronograma de estudos eficaz

Elaborar um cronograma de estudos é de extrema importância para aqueles que desejam se preparar adequadamente para o vestibular no segundo semestre do ano. Esse planejamento estruturado permite organizar o tempo de forma eficiente, distribuindo as matérias a serem estudadas ao longo dos dias, semanas e meses.

Segundo Michel Arthaud, professor de Química da Plataforma Professor Ferretto, manter uma rotina de aprendizagem permite a identificação de pontos que precisam de maior atenção e dedicação, garantindo que nenhum conteúdo seja negligenciado, especialmente aqueles abordados nos vestibulares.

Então, pensando nisso, o docente listou 5 dicas para traçar o plano de estudos ideal. Confira!

1. Faça uma autoavaliação

Ao iniciar o planejamento, os estudantes devem, em primeiro lugar, fazer uma análise da própria trajetória. Isso deve ser feito a fim de identificar em quais disciplinas não alcançaram o desempenho desejado, os conteúdos em que sentem mais dificuldade e, principalmente, o que tem sido uma ‘pedra no caminho’ que os impede de evoluir.

“Essa autoanálise é muito importante, pois, a partir da reflexão do próprio aluno sobre o seu desenvolvimento e os pontos falhos, cria-se consciência do que precisa ser aperfeiçoado e, consequentemente, do que precisa ser revisitado”, comenta o professor.

As falhas também são importantes durante esse processo. “Uma frase que tem que ficar guardada na cabeça é: errar é bom, pois é no erro que se aprende. Se você só acertar, vai acabar tendo a falsa impressão de que sabe tudo. Ao errar e verificar o motivo, o aluno entende que consegue superar aquela dificuldade”, avalia Michel Arthaud.