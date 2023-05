6 dicas para ajudar a preservar a bateria do carro

A bateria desempenha um papel crucial no funcionamento de um carro, pois é responsável por fornecer energia elétrica a todos os sistemas do veículo e iniciar o motor. Se ela não estiver em boas condições, o carro não funcionará corretamente, tornando a preservação da bateria uma tarefa essencial. Para prolongar a vida útil do item do seu carro, é importante realizar manutenções regulares.

Alexandre de Lucca, mecânico do GetNinjas, cita 6 dicas para te ajudar a cuidar da bateria do seu carro.

1. Não deixe o carro parado por muito tempo

Quanto mais o carro anda, mais a bateria dura. Parece contraditório, porém, se a bateria ficar parada por muito tempo, ocorre o processo químico conhecido como sulfatação, que diminui a vida útil da peça. O recomendado é que se ligue o motor uma vez por semana por pelo menos 5 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Evite deixar equipamentos ligados no momento da partida

Não deixe nenhum equipamento elétrico ligado no momento da partida. A bateria é a fonte de energia para todos os equipamentos elétricos do carro; sendo assim, quanto mais equipamentos ligados, maior será o desgaste para alimentá-los ao mesmo tempo. Verifique faróis, rádio e ar-condicionado antes de dar a partida.

3. Não esqueça equipados ligados no veículo

Assim como não é bom deixá-los ligados no momento da partida, utilizar os equipamentos elétricos com o carro desligado causa um desgaste desnecessário da bateria. Sempre que estacionar, verifique se não esqueceu nada ligado antes de sair do veículo.