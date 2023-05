UFRJ: Concertos gratuitos têm Villa-Lobos e Pinxinguinha no repertório

O Projeto Bandas apresenta, neste mês de maio, dois concertos gratuitos da Orquestra de Sopros da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no Salão Leopoldo Miguez, da Escola de Música da instituição, no centro da capital fluminense.

O primeiro concerto, será nesta segunda-feira (8), às 19h, e terá obras de Hudson Nogueira, Pixinguinha, Villa-Lobos, Murillo Santos e Alberto Nepomuceno no repertório, com a regência de Marcelo Jardim.

Orquestra

A segunda apresentação ocorrerá no dia 29 de maio, também às 19h. Serão apresentadas obras de Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga, maestro Duda, Hudson Nogueira e Francisco Lucas Duchesne, e terá a regência do maestro Gabriel Dellatorre.

A Orquestra de Sopros da UFRJ é formada por alunos de graduação em instrumentos de sopro e de percussão da Escola de Música da instituição e proporciona o desenvolvimento da prática de conjunto a partir dos conceitos orquestrais. Sua primeira formação ocorreu em 2017 e, desde então, realizam constantes temporadas de concertos.

O Projeto Bandas conta com o apoio do Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos), um programa pedagógico de apoio às bandas criado em 2020. Formado por uma rede de profissionais de música, que atuam em cursos, oficinas, concertos e festivais, o Sinos começou a desenvolver suas atividades de forma exclusivamente online e, aos poucos, se estenderam a ações presenciais.

A ideia é capacitar regentes, instrumentistas, compositores e educadores musicais, apoiando projetos sociais de música e, ainda, contribuir para o desenvolvimento das orquestras-escola de todo o país.

O Sinos e o Projeto Bandas fazem parte do programa Arte de Toda Gente, uma parceria entre a Fundação Nacional de Artes (Funarte) e a UFRJ, com curadoria da Escola de Música. O objetivo é dar suporte pedagógico na produção de novas obras para bandas de música e um intenso trabalho de edição de partituras, bem como cursos de capacitação.

Programa:

Pixinguinha - Auriverde

Murillo Santos - Batuque

Alberto Nepomuceno - Série Brasileira

I - Alvorada na Serra

II - Intermezzo

III - Sesta na Rede

IV - Batuque

Heitor Villa-Lobos - Modinha

Hudson Nogueira - As quatro faces do Samba

I - Samba de Morro

II - O Rei do Partido alto

III - Canção em Samba

IV - Samba Exaltação

Heitor Villa-Lobos - Choros 1

*Estagiário sob supervisão de Léo Rodrigues