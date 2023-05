O medo pode ser uma oportunidade para o surgimento da coragem

Tenho, no pulso esquerdo, a palavra coragem tatuada em letras minúsculas. Escolhi esse lugar para ficar bem visível, ao alcance dos olhos, e para me lembrar sempre dela, principalmente nos dias mais esquisitos. É que muitas vezes ela me falta, sabe? E me sinto incapaz de realizar das coisas pequenas até aquelas mais importantes, como viajar poucos quilômetros para ver uma amiga ou me lançar em um projeto novo.

Minha insegurança fala mais alto, vem um frio na barriga e, quando percebo, estou mergulhada em uma ansiedade profunda, provocada pelo medo de não dar conta e pelo pensar demais. Mesmo sabendo que na maioria das vezes é tudo coisa da minha cabeça, a ausência de coragem me paralisa. E, para voltar a acreditar em mim e me movimentar, preciso reunir paciência e calma para rever minhas capacidades. Ou, então, aproveitar os lances de impulso, quando desligo os pensamentos e apenas permito a fluência da vida.

A palavra coragem vem do latim coraticum – que, por sua vez, quer dizer coração (cor) e ação (aticum). Ou seja: coragem é agir com o coração. Nos movimentar na direção daquilo que nos faz vibrar, que traz sentido para nós, somado a alguma satisfação ou felicidade, e conversa com o nosso propósito, com nossas escolhas de vida.

Sabe quando a gente toma uma decisão, mesmo sem ter certeza se aquilo dará certo ou não? Ou quando acreditamos tanto em algo ou alguém e, por isso, passamos por cima do medo, vamos lá e nos aventuramos a viver uma história, ainda que tudo nos seja desconhecido? Isso é agir com o coração, dando atenção àquela voz interna que só nós conseguimos ouvir e com a qual podemos optar por seguir ou não.

No entanto, essa nem sempre é uma tarefa fácil. Porque temos nossas limitações, nossos traumas e crenças que, por vezes, nos atrapalham a enxergar o nosso potencial. E também porque, convenhamos, costuma ser um pouco incômodo e doloroso reconhecer nossas fraquezas, acolhê-las e encarar livremente os desejos do nosso coração.

É muito mais simples deixar para lá, fingir que não está acontecendo nada, adiar as decisões, ir “empurrando com a barriga” e viver sem correr maiores riscos, não é? Mas eu também te pergunto: será que vale a pena uma vida assim, guiada pelo medo, sem grandes emoções e, consequentemente, sem muitas realizações?

Coragem e medo não são opostos, essa força interna só surge a partir de nossos receios (Imagem: rbkomar | ShutterStock)

Coragem é ir com medo mesmo

Eu acredito que não. Não vale a pena passar pela vida de uma forma morna, com inúmeros receios limitantes e pouca ou nenhuma satisfação, acredito. Entendo, a cada dia, o quão importante é alimentar pequenas coragens dentro de nós para, enfim, experienciar novas histórias e alimentar novos sonhos.

Por isso, tenho aprendido a reconhecer o papel de cada sentimento que surge em minha trajetória para, assim, acolher cada um e seguir adiante, apesar deles. Nesse caminho, compreender que a coragem, em si, não é uma emoção: é importante para nos mostrar que é possível cultivá-la e escolhê-la mais vezes diante das mais diversas situações.

“A coragem é uma qualidade cultivável”, explica Isabella Ianelli. Ela é pedagoga e cofundadora da Oceano, uma plataforma de educação emocional que atua desenvolvendo projetos para empresas, escolas e ONGs. Ela me explicou ainda que as emoções são processos de avaliação que acontecem automaticamente em nosso corpo e em nossa mente. E por isso não podemos controlar o surgimento delas.

A tristeza, assim como a alegria e o medo, é natural do ser humano, faz parte de nós, enquanto a coragem, sim, é uma escolha. Podemos optar por evidenciá-la ou não em nossas experiências. “Uma qualidade é algo que podemos treinar, e a coragem é essa capacidade de agir apesar do medo”, pontua.

Usando o medo como oportunidade

É valioso saber também que, em nenhum momento, a coragem é a ausência do medo, como escreveu Nelson Mandela, “mas o triunfo sobre ele”. Então, podemos dizer que uma pessoa corajosa não é aquela que não teme nada nunca. Pelo contrário: somos corajosos quando vamos em frente apesar do medo, reconhecendo nossas vulnerabilidades e confiando em nossa capacidade de sentir e agir. É como diz aquele ditado popular: vai e, se der medo, vai com medo mesmo.

“Numa visão simplista, coragem e medo são coisas opostas, mas na verdade a coragem só surge a partir do medo”, afirma Isabella. E completa: “a professora budista Pema Chodron, no livro Quando Tudo se Desfaz (Gryphus), diz que podemos nos considerar com sorte quando o medo chegar, porque é nesse momento que a coragem aparece”. A citação é esta: “considere-se com sorte na próxima vez em que encontrar o medo, pois é nesse ponto que entra a coragem”.

A coragem é uma escolha

Segundo a Isabella, todos nós temos a capacidade de cultivar a coragem, como se ela fosse uma sementinha plantada em solo fértil ou arenoso. Mas a sociedade em que vivemos muitas vezes nos faz acreditar no contrário: achamos que há aqueles que simplesmente nascem corajosos e seguem assim pelo resto da vida, enquanto outros não. E isso não é verdade.

“É como se acreditássemos que algumas pessoas não sentem medo quando, na realidade, elas lidam com o medo com coragem. Por isso é muito importante entendermos que a coragem não é uma emoção: é uma escolha, uma qualidade que se cultiva, uma capacidade de agir apesar do que está posto”, conclui Isabella.

Cultivando pequenas coragens

A gente cultiva essa coragem em pequenos hábitos do dia a dia. Eu, por exemplo, faço um exercício de enfrentamento, relembrando para mim a minha própria força. Sempre que um pensamento desencorajador surge diante de algum desafio, olho para ele, identifico sua existência, pergunto-me se ele é legítimo ou só um abismo entre a realidade e os meus desejos e me puxo de volta para o agora.

“Muitas vezes, o medo vem de uma série de pensamentos que nossa mente cria. A ansiedade é um desses estados, e isso é muito comum”, observa Isabella. De acordo com ela, para acalmar esses pensamentos, é importante olhar o medo nos olhos, dar uma nova chance à nossa mente e não acreditar em tudo o que ela diz.

“É escolher agir com coragem, quando notamos que é possível superar aquele obstáculo. E, logo, aquele medo”. Eu sei. Não é tão simples quanto parece. São inúmeras tentativas e erros e, em algumas vezes, custa a funcionar. Mas tenho percebido também que, na maioria das ocasiões em que a falta de coragem me convence a desistir, vem o arrependimento em seguida, quando tomo consciência de mim.

Uma preparação para grandes saltos

Agir com coragem, enfrentando pequenas coisas que me amedrontam, enfim, tem me preparado para saltos maiores e me tira a sensação de estar apenas observando a vida passar. Aqui, vale lembrar que o medo nem sempre será algo ruim, como a gente tem o costume de achar. Em algumas situações, ele pode funcionar como um sinalizador, um alerta de perigo nos pedindo cautela e nos livrando de maiores problemas.

Cabe a nós reconhecer e respeitar os nossos limites, sem nos render à inércia, criando um certo equilíbrio entre as situações que se apresentam diante de nós. “A emoção medo reconhece algo que pode nos prejudicar. Por isso nos prepara para a fuga. É preciso prestar atenção nessa intuição, que é muito benéfica para nossa vivência, já que pode nos salvar”, pontua Isabella.

Não vamos saltar de um prédio de 20 andares, sem qualquer proteção, apenas para enfrentar um medo de altura e testar a nossa coragem. Não é isso. Mas podemos nos aventurar em um salto de tirolesa, utilizando aparelhos de segurança e com profissionais capacitados para nos orientar. Consegue perceber a diferença?