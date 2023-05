Confira quais atividades físicas ajudam a eliminar peso

Engordar ou emagrecer está diretamente relacionado com a quantidade de calorias que você ingere e a quantidade que você gasta. Por isso, é muito importante incluir a atividade física na rotina, para conseguir gastar mais do que você ingere.

Isso mostra que a atividade física é muito importante no dia a dia de quem precisa perder peso. No entanto, ela deve ser feita com orientação de um profissional que irá adaptar o treino às suas características. Dessa forma, você poderá tirar o melhor proveito dos exercícios.

Exercícios mais indicados

De acordo com Fabiana Machado, personal trainer e preparadora física, os exercícios físicos são indicados para quem quer emagrecer de forma saudável. “Os mais indicados são aqueles voltados para um treino aeróbico, seja ele na esteira ou bicicleta, danças em geral, lutas, musculação realizada de maneira mais acelerada com exercícios conjugados, ou seja, no intervalo de um já se inicia outro, e treinamento funcional”, enumera.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine