Vem aí uma esperada expansão para o poderoso Elden Ring

O misterioso DLC Shadow of the Erdtree está a caminho. Dá até para escolher o motivo. Seja pelo fato de todo Dark Souls ter recebido DLC ou por Elden Ring ter vendido mais de 20 milhões de cópias em um ano, era óbvio que o colosso da FromSoftware ganharia conteúdo extra. O anúncio até demorou mais do que todos esperavam, porém o desenvolvimento de Shadow of the Erdtree foi anunciado oficialmente, sem se comprometer a nenhuma data por enquanto – o final de 2023 é uma aposta razoável.

O que esperar?

Ainda não há um teaser ou qualquer conteúdo que apresente o tema do DLC, exceto por uma única arte oficial. Porém, como qualquer fã da From sabe, uma imagem nunca é só para enfeitar, então podemos especular alguns caminhos baseados no que vimos nela. Como muitos já imaginavam desde a semana de lançamento de Elden Ring, a chance de existir um DLC conectado com Miquella (filho de Marika com Radagon e irmão da poderosa Malenia) é muito alta.

Ele é um dos personagens mais envoltos em mistério na história do game, e sua condição atual não fica muito clara durante os eventos da aventura. Afinal, ele, que teoricamente não envelhece, supostamente está decrépito e paralisado em um casulo no templo do Mohg. Além disso, todo DLC da From envolve uma viagem para uma dimensão fora da realidade atual ou ao passado, algo que combina perfeitamente com a ligação de Miquella ao tema de sonhos.

Lugar em que passará o jogo

Na arte oficial, há uma figura em um cavalo (parecido com o usado pelo protagonista, inclusive) com longos cabelos loiros e forma frágil que tem tudo a ver com os traços do eterno infante. Se essa forte teoria se confirmar, não espere que o conteúdo se passe nas Terras Intermédias – ou, pelo menos, não na versão “real” dela.