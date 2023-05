Diablo IV promete ser o jogo que todo fã da série esperava

Em meio a tantos equívocos que a Blizzard tem feito desde Diablo III – sem falar na tristeza pay to win que é Diablo Immortal –, é até surpreendente ver tantos elogios nas conversas sobre Diablo IV após o beta. O novo jogo não reinventa nada de forma muito surpreendente, mas talvez a surpresa seja justamente ver que ele é só um Diablo muito bem-feito.

Algumas melhorias no game

Na verdade, até que há muitas novidades, mas boa parte delas pode ser vista mais como evolução de sistemas de Diablo III do que como grandes ideias inéditas. O novo mundo é aberto de forma mais palpável, com mais cara de MMO (algo em que D3 colocou só a ponta do pé na água). O mapa mostra as várias áreas para onde você pode viajar a qualquer hora, marcadas com o nível recomendado para sobreviver lá.

Nada do “lado de fora” é procedural (o mundo é feito do jeito que a Blizzard quer), porém as dungeons continuam com rotas criadas aleatoriamente. Há sidequests por toda parte no mundo e também lutas especiais em que algum monstro fortão aparece e qualquer jogador nas redondezas pode ajudar a derrotar – o clássico “world event” que praticamente todo MMORPG faz.

