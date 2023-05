Adolescentes morrem afogados após batismo em Minas Gerais

O caso aconteceu no Rio Pardo, na zona rural do município de Ninheira, durante um churrasco promovido por fiéis após batismo no local

Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, morreram afogados na zona rural do município de Ninheira, em Minas Gerais, após cerimônia de batismo no domingo, 30 de abril.



Eles teriam entrado no Rio Pardo, no sudoeste de Minas Gerais, durante um churrasco promovido por um grupo de fiéis da comunidade cristã evangélica logo após uma cerimônia de batismo que aconteceu no local.

Ao perceberem o afogamento dos jovens, as pessoas que estavam na cerimônia se mobilizaram para resgatá-los. Uma das vítimas foi retirada do rio ainda com vida e levada a um hospital, mas não resistiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Prefeitura de Ninheira se manifestou nas redes sociais e lamentou a morte dos jovens. Os corpos das vítimas foram enterrados no Cemitério Municipal de Ninheira na tarde da última segunda-feira, 1º de maio.