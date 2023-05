Goiânia: mulher compra celular e recebe pedaços de cerâmica; entenda

Moradora de Goiânia (GO), Ludmila Rocha, de 36 anos, recebeu pedaços de piso de cerâmica encaixados na caixa do que deveria ser um celular novo, comprado pela internet. Ela afirmou ter pagado R$ 2,4 mil por Pix pelo produto no site da Magazine Luiza.

“Quando abri a embalagem, tinham dois pedaços de cerâmica do tamanho e do peso do celular com os cabos e os fios novos. Estou me sentindo lesada, roubada, completamente frustrada, vulnerável e sem nenhum tipo de respaldo pela empresa”, disse a artista e professora de dança.

A tratativa com a Magazine Luiza começou em 18 de abril. A empresa informou que forneceria respostas até 2 de maio, conforme a vítima contou em entrevista ao g1 Goiás.

Ludmila não recebeu atualizações no prazo estabelecido e procurou ajuda de advogada, Procon e Polícia. A professora registrou Boletim de Ocorrência nessa quinta-feira, 4.

Em nota enviada ao g1, a Magazine Luiza esclareceu ter realizado investigação interna do caso e concluído que a embalagem do fabricante não foi violada. Segundo Ludmila, a empresa a comunicou que a investigação foi encerrada e que não ocorreria ressarcimento, pois o aparelho teria saído da central de distribuição nos conformes.

“Gente, eu estou saindo como mentirosa, fiquei igual uma idiota, como se fosse a bandida. Eles se isentaram completamente de me dar informações palpáveis de que tipo de investigação eles fizeram do meu caso. Onde foi o erro ou como essa cerâmica foi parar dentro dessa embalagem? Eles não têm interesse nenhum em resolver o meu problema”, reclamou a professora.



