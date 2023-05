Hipertireoidismo e hipotireoidismo: entenda as causas, as diferenças e como tratar

Sintomas como cabelos e unhas fracas, sono irregular e alteração de peso que ocorre de maneira abrupta podem ser sinal de que há uma disfunção no funcionamento da tireoide. Ela é uma glândula localizada no pescoço que produz os hormônios T3 e T4, responsáveis pelo controle do metabolismo basal.

“Disfunções tireoidianas podem, portanto, interferir em quase todos os órgãos do corpo”, afirma Roberto Elias, cirurgião especialista em cabeça e pescoço e doutor em Medicina pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Diferenças entre as duas disfunções

No hipotireoidismo, a tiroide produz pouco hormônio, levando aos sinais e sintomas do déficit hormonal. Já no hipertireoidismo, ocorre uma produção excessiva de hormônio tireoidiano, acarretando um quadro clínico decorrente desse excesso.

“O diagnóstico de ambas as disfunções é feito pelo quadro clínico do paciente e confirmado pelas dosagens hormonais, apresentadas nos exames de sangues TSH, T4 livre e T4 total, T3 livre e T3 total”, detalha Ronaldo Sinay Neves, endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

O especialista explica que, se, ao examinar o paciente, o endocrinologista encontrar um nódulo na tireoide, o médico irá solicitar um ultrassom. Esse exame mostra as características desse nódulo, que podem sugerir tanto benignidade como malignidade.