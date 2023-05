Entenda como é possível enfrentar a autossabotagem

Tinha que concluir o projeto até ontem. Havia o tempo suficiente para isso. Precisava daquela manhã, justa, com horário necessário para a conclusão, e lá estava ela disponível, após a caminhada matinal e o café. Até o sol acompanhando o cortejo de nuvens favorecia um clima ameno e confortável.

Bastou uma conversa a mais com o vizinho da esquina para colocar tudo a perder. O compromisso seguinte entrou como um raio, e as horas viraram minutos corridos com pequenas tempestades de ansiedade.

Enxergando o lado ruim

Mais tarde, refleti e constatei que isso estava se repetindo muito nos últimos meses. Era uma autossabotagem. Como a frequência desse tipo de situação era bem recorrente, resolvi pedir ajuda. Foi quando pesquisei e descobri que existem vários tipos de autossabotagens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um deles, que não é o meu caso, é aquele que sempre vê as coisas, em que o principal sintoma é sempre enxergar primeiro a parte ruim das situações, o que impede a pessoa de reconhecer suas conquistas. Além disso, ela pode não aproveitar o lado bom da vida.

Medo de errar e comparação com os outros

Outro tipo comum, que em uma determinada época da minha vida me aprontava, era o medo constante de errar: o medo é o maior sabotador que existe. Ele nos paralisa e impede de caminharmos. Isso faz com que a pessoa deixe de se sentir capaz de efetuar tarefas. Esse fator afeta todo o círculo social e as relações pessoais.

Existe ainda outra maneira (que felizmente não se aplica a mim) que é aquele tipo de autossabotagem advinda do hábito de se comparar aos outros. Essa é uma das maiores formas de se autossabotar, pois sentir-se insuficiente atrapalha nosso crescimento.