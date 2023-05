Castlevania: Symphony of the Night é o clássico supremo da série

Castlevania é um nome tão reverenciado que é estranho imaginar que alguns jogadores nunca experimentaram nada dos Belmont e do conde Drácula. Afinal, o último Castlevania inédito foi lançado há nove anos — e o último de verdade, 2D, há quase 15. Isso diminui um pouco o pecado de quem nunca jogou Symphony of the Night, um dos mais relevantes jogos de ação 2D já feitos.

Criando um legado

Há 26 anos, SOTN criou um legado colossal que só ficou evidente anos depois. Era uma época em que os jogos 3D eram obrigatórios para o sucesso, o que torna esse game ainda mais corajoso. No caso do PlayStation, o lado americano da Sony às vezes até tentava vetar lançamentos 2D. A genialidade começa pelo resgate da fórmula de Metroid, que não era muito usada por outros jogos e que ganhou uma injeção de elementos de RPG, com nível de experiência e loot dos inimigos. Isso funcionou tão bem que fez nascer o hoje manjado termo metroidvania, deixando ambas as séries com o mesmo peso na definição desse subgênero de exploração 2D e aquisição de poderes.

Alto padrão de qualidade

A apresentação de SOTN era diferenciada até para os padrões da série, e isso vai além do estilo side scrolling mais tradicional de títulos anteriores. Ele tinha muito mais a ver com jogos mais de nicho da Konami, talvez por ser justamente uma sequência de Castlevania Rondo of Blood, lançado para o PC-Engine, plataforma popular apenas no Japão e que era casa de excelentes jogos 2D. Porém, mais importante é que SOTN manteve tudo que sempre tornou Castlevania uma grande série.

