Aprenda a fazer a dieta livre de glúten corretamente

A dieta sem glúten costuma ser seguida por pacientes celíacos, isto é, pessoas intolerantes ao glúten. Mas também oferece grandes benefícios para quem precisa emagrecer e melhorar o funcionamento intestinal. Por isso, os especialistas em nutrição Ricardo Zanuto, Daniela de Almeida e Vivian Cognetti explicam quais alimentos consumir para adotar a dieta. Veja!

O glúten é encontrado em pães, bolos e pizzas

Segundo Ricardo Zanuto, nutricionista esportivo, o glúten está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte, mas também em alimentos que utilizam esses ingredientes, como bolos, pães e pizzas. Contudo, para quem pretende seguir uma dieta sem glúten, o profissional explica que esses alimentos não devem ser retirados definitivamente da alimentação, mas com o acompanhamento de um nutricionista.

Sintomas de intolerância ao glúten

O consumo de glúten pode causar inflamação a pessoas que são intolerantes a essa proteína. “Os sintomas, normalmente, são: intestino preso ou solto, gases, inchaço e sensação de empanzinamento”, analisa Daniela de Almeida, nutricionista funcional e esportiva.

