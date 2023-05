Motorista de app é feito refém em assalto e abre porta-malas para pedir ajuda

Vítima fazia uma corrida durante a madrugada e, no meio da viagem, foi surpreendida pelos assaltantes

Um motorista de aplicativo foi feito refém em um assalto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira, 3, e conseguiu abrir o porta-malas do carro para pedir socorro.

O condutor realizava uma viagem durante a madrugada e foi surpreendido pelos supostos passageiros, que anunciaram o assalto. Os três homens retiraram a vítima do volante e a colocaram no porta-malas do veículo.

Em um vídeo gravado pela passageira de outro carro, é possível ver o momento em que o motorista consegue abrir o porta-malas e pedir ajuda.



De acordo com o UOL, o motorista conseguiu pular do carro e escapar. Após fugir, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência.

O veículo foi localizado ainda no mesmo dia, durante a tarde, e a Polícia investiga a identidade dos responsáveis pelo crime.

