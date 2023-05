Conheça os benefícios da semente de chia para a saúde

A chia é uma semente encontrada no sul do México e que oferece diversas vantagens para a saúde do corpo. Riquíssima em uma série de nutrientes, ela também pode ser uma grande aliada da dieta e ser combinada em uma variedade de refeições.

A chia está disponível no mercado em três formas: óleo, farinha e semente. O óleo pode ser usado como tempero de saladas e pratos em geral, e a farinha e a semente podem ser adicionadas em iogurtes, vitaminas, tortas, bolos, saladas, sucos, entre outras receitas.

“A porção diária recomendada é de 25 gramas, o equivalente a uma colher de sobremesa”, diz a nutricionista Roseli Rossi. Caso você passe um pouco dessa recomendação, não há grandes problemas, mas é importante não exagerar e manter sempre uma dieta equilibrada, pois a chia é um tanto calórica – são 164 calorias por porção da semente.

É recomendável consumir apenas 25 gramas de chia por dia, o equivalente a uma colher de sobremesa (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Semente de chia aumenta a saciedade

A semente de chia é rica em fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. Roseli Rossi conta que elas ajudam a regular o trânsito intestinal, evitando ou tratando a prisão de ventre, por exemplo.

Enquanto a aveia possui 9,1 g de fibras a cada 100 g, a chia tem 13,6 g de fibra. “Ela também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica.

Chia é rica em ômega 3

Quando pensamos em ômega 3, logo nos lembramos de peixes, principalmente o salmão, que é muito rico desse nutriente. Porém, de acordo com nutricionistas, 100 gramas da semente de chia têm oito vezes mais ômega 3 que um pedaço médio de salmão.

Semente possui gordura do bem

De acordo com Roseli Rossi, essa gordura do bem é responsável por afastar as doenças cardiovasculares. Ela reduz a formação de coágulos sanguíneos e arritmias, diminui o colesterol circulante no sangue e aumenta a sensibilidade à insulina.

“Além disso, o ômega 3 ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos, uma vez que aumenta a fluidez sanguínea, evitando, assim, o aumento da pressão arterial”, completa a nutricionista. O ômega 3 também é importante para fortalecer o sistema neurológico, evitar depressão e aumentar a absorção de nutrientes.

Chia tem mais cálcio que o leite