Homem mata filha e genro em SC; motivação do crime seria vingança

De acordo com o delegado que esteve presente no local onde o crime aconteceu, a motivação seria vingança. Pai era processado pela filha por estupro

Um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 24, foram mortos a tiros por um homem de 45 anos, no início da manhã desta segunda-feira, 1º, em Galvão, oeste de Santa Catarina. Antônio Marcos Pereira de Oliveira era o pai da jovem Poliana da Silva Oliveira, que morreu ainda no local com o marido dela, Ewerton Bett de Oliveira.

De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Catarina, na ação o atirador também foi baleado e morreu. O delegado Roberto Marin Fronza, que foi ao local onde o crime aconteceu, disse ao g1 Santa Catarina que a motivação do crime seria vingança. “Pelas informações colhidas no local, tudo indica que o autor foi até lá como vingança por ter sido processado pela filha por estupro”, relatou.

A PM disse ainda que o autor dos disparos teria invadido a casa de familiares de Ewerton e teria atirado contra o casal. Além deles, dois moradores da casa foram atingidos pelos disparos. Um deles teria reagido e atirado contra o invasor, que foi levado a uma unidade de saúde mas não resistiu.

Os outros dois feridos, que não tiveram os nomes revelados, foram levados ao hospital, mas não há informações sobre o quadro de saúde deles. O atirador tinha passagens por estupro, lesão corporal, ameaça, injúria, furto, rixa, desacato, perturbação do sossego e calúnia.



