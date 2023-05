Conheça os detalhes da carruagem que será utilizada na coroação do rei Charles III

No próximo sábado (06), será realizada a cerimônia de coroação do rei Charles III e, entre alguns dos destaques do evento, está o veículo utilizado por ele na celebração. Rompendo a tradição, o soberano, acompanhado da rainha consorte Camilla Parker-Bowles, será transportado à Abadia de Westminster, onde será realizado o evento, em uma carruagem moderna e diferente da convencional.

Ao contrário da antiga monarca, a falecida rainha Elizabeth II, que, em 1953, utilizou a tradicional Carruagem de Ouro do Estado, o rei optou pela carruagem usada no Jubileu de Diamante da rainha, vista pela primeira vez em 2012 e conhecida por seu conforto.

Carruagem do Jubileu de Diamante

Apesar de parecer tradicional, tal carruagem possui diversas vantagens que tornarão o trajeto do rei na procissão melhor. Isso porque, mesmo com um designer simples, o veículo conta com ar-condicionado, vidros elétricos e até sistema de suspensão hidráulica, que garante uma direção mais segura e estável.

Além disso, segundo informações do site oficial da família real, a carruagem é feita de metais, pedaços de madeira e outros materiais de navios e edifícios históricos. Eles, por sua vez, têm conexão com a Grã-Bretanha e residências reais, incluindo o Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington, que trazem a sofisticação e a história da família.

Percursos diferentes

Com a carruagem, Charles e Camilla irão percorrer cerca de 2,1 km até a Abadia. Depois, seguirão a mesma rota no percurso de volta, que será contemplado por Saudação Real das Forças Armadas do Reino Unido e da Commonwealth, bem como haverá um desfile do rei e da rainha consorte.

No entanto, quando se compara com o percurso percorrido pela rainha Elizabeth II, Charles irá realizar uma rota mais curta. Isso porque, há 70 anos, a monarca percorreu cerca de 7,2 km entre ida e volta do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster.