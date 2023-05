Cardápio com trigo verde para ajudar a emagrecer

Utilizado em países como Líbano, Síria, Jordânia e Egito há mais de 4 mil anos, o Freekeh, também conhecido como trigo verde, é considerado um superalimento que auxilia na alimentação saudável e na perda de peso. Sua popularidade deve-se ao fato de ter um alto teor de proteína em comparação com outros cereais, ter quatro vezes mais fibra do que alguns outros cereais semelhantes (especialmente em fibra insolúvel) e possuir um baixo índice glicêmico. Além disso, é uma boa fonte de zinco e ferro, de acordo com a nutricionista Natália Colombo.

O Freekeh também é conhecido como trigo verde (Imagem: Dina Saeed | ShutterStock) Como incluir o trigo verde na alimentação? O Freekeh costuma aparecer em vários pratos e restaurantes. Por isso, a nutricionista Natália Colombo montou um cardápio para facilitar a inclusão do trigo verde na sua alimentação e aproveitar todos os benefícios. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Café da manhã 1 xícara de chá de erva-doce

1 fatia de pão 12 grãos com 1 fatia média de queijo branco

branco ½ papaya com aveia em flocos Lanche da manhã 1 pêssego Almoço 1 prato de sobremesa de folhas verde-escuras

2 colheres de sopa de couve refogada

3 colheres de sopa de Freekeh cozido com cenoura, cebola e tomate em cubos

1 filé de peixe assado temperado com limão, azeite de oliva e pimenta-do-reino Lanche da tarde 1 pera

2 castanhas-do-pará Jantar 1 prato de sobremesa de folhas verde-escuras, beterraba, rabanete e palmito picado

3 colheres de sopa de “risoto” Freekeh com tomate seco, muçarela de búfala (ou cubos de tofu), azeite de oliva e rúcula Ceia 1 xícara de chá de melissa

1 maçã aquecida no micro-ondas com gotinhas de limão e polvilhada com canela. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags