TV Brasil exibe o filme Braços Cruzados, Máquinas Paradas

exibe hoje (2), a partir das 22h, o filme Braços Cruzados, Máquinas Paradas, de Roberto Gervitz e Sérgio Toledo.

O documentário registra as greves de operários ocorridas em 1978, durante a ditadura militar, originando uma forte mobilização que traria a volta da democracia ao país. Três chapas disputam a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o maior da América Latina, com 300 mil associados e presidido por um 'pelego', desde o golpe militar de 1964. Em meio às eleições, eclodem as primeiras greves operárias que iriam mudar o país.

As questões centrais do filme são a greve e as eleições para a diretoria do sindicato. No meio de cenas de ação, há uma profunda discussão sobre o sindicalismo brasileiro, especificamente sobre a estrutura sindical dependente do Estado.

A exibição faz parte do especial Passado Presente – Resistência Sindical que trará entrevistas sobre a causa trabalhista mediadas pelo jornalista Armando Rollemberg. Nesta terça (2), Rollemberg recebe o sindicalista e político Djalma Bom para relembrar movimentos e momentos marcantes que culminaram em avanços nos direitos trabalhistas no Brasil.

