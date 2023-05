Goiás: criança de 4 anos é resgatada por bombeiros após ficar preso em máquina de lavar

O caso aconteceu na cidade de Posse, nordeste do estado de Goiás

Um menino de 4 anos de idade foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), no último domingo, 30, após ficar preso dentro de uma máquina de lavar, no município de Posse, a cerca de 500 km de Goiânia.

Segundo o portal G1, o garoto brincava em casa, no setor de São Prudêncio, enquanto a mãe estava no banheiro e acabou entrando no eletrodoméstico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto estava muito nervoso, o que dificultou o salvamento. A criança foi resgatada sem ferimentos, com uso de “habilidades e técnicas de salvamento”.

O CBMGO ainda reforça a importância do treinamento das equipes do Corpo para atender as mais diversas ocorrências de forma rápida e eficiente.

