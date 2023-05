Aprenda sobre o processo de entrada de recursos financeiros nos cofres do Estado

Receita pública é o ingresso de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e em ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

As primeiras são aplicadas na prestação de serviços à sociedade; já as segundas devem ser devolvidas, pois não pertencem ao governo. Podemos citar como exemplo os depósitos em caução de licitantes e as operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO).

Classificação segundo a natureza

Visa identificar a origem do recurso de acordo com o seu fato gerador, se decorrente, por exemplo, de um imposto (receita tributária) ou de um aluguel (receita patrimonial). Evidencia dados da receita em seu nível mais detalhado, cumprindo com o princípio da especificação. Sua codificação é composta por seis níveis:

Categoria econômica;

Origem;

Espécie;

Rubrica;

Alínea;

Subalínea.

Destacam-se os dois primeiros níveis por serem mais exigidos em provas de concurso. A categoria econômica é uma classificação da receita quanto a seu impacto econômico, sendo dividida em dois tipos: receita corrente e receita de capital.

Origens da receita

A origem detalha a categoria econômica, sendo em número de oito para a receita corrente e cinco para a de capital. As origens da receita corrente são: Tributárias, Contribuições, Patrimoniais, Agropecuárias, Industriais, Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes.

A receita tributária abrange três espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. As origens da receita de capital são: Alienação de Bens, Operações de Crédito, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital e Outras Receitas de Capital.

Destaca-se que é vedada a realização de operações de créditos (empréstimos tomados pelo governo) que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta (Regra de Ouro).