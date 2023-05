3 segundos de exercícios por dia fortalecem os músculos

Treinar por apenas 3 segundos por dia é o sonho de qualquer um, mas será que oferece resultados? Isso é o que uma pesquisa da universidade australiana Edith Cowan University busca responder. Para realizar o estudo, cientistas selecionaram 39 jovens e adultos sedentários, mas saudáveis, que não praticavam atividade física regularmente.

Os participantes tiveram que fazer uma repetição diária de apenas 3 segundos levantando o maior peso possível, durante quatro semanas, investindo o máximo de força. Os resultados foram comparados com os de pessoas que não fizeram exercícios durante o período e surpreendeu pesquisadores.

Com os resultados da pesquisa, a equipe percebeu que, mesmo em pouco tempo e em poucas quantidades, desde que intensos, os exercícios poderiam ajudar na saúde e na força muscular. Além disso, essas sessões de três segundos mudaram o bíceps das pessoas.

Os participantes da pesquisa foram separados em dois grupos. Um deles, que levantava ou apenas segurava o peso, ficou entre 6% e 7% mais forte; o outro, que fazia a repetição durante os três segundos, ficou quase 12% mais forte.

Apesar de os resultados parecerem pequenos, o professor Ken Nosaka, responsável pelo estudo, diz que essas melhorias são significativas, já que muitas pessoas não praticam atividade física e os treinos curtos poderiam ajudar a começar.

Além do bíceps, estudo investiga se a atividade fortalece outros músculos do corpo (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

A atividade fortalece todos os músculos do corpo?

O estudo analisou apenas o bíceps dos participantes. O professor Ken Nosaka explica que ainda é necessário investigar se a atividade pode ajudar outros músculos. “Se acharmos que a regra dos três segundos se aplica a outras partes do corpo, um indivíduo pode conseguir malhar o corpo inteiro em menos de 30 segundos”, disse o cientista.

A ideia é: se a prática for realmente eficiente em outras partes do corpo, o minitreino também pode ajudar a impedir a perda muscular no decorrer dos anos, promovendo mais força na velhice. O pesquisador ainda completa dizendo que apenas uma repetição do exercício também pode ser interessante para evitar dores após a prática.

Posso praticar em casa?

O professor Nosaka afirma que o exercício é simples e pode ser facilmente recriado em casa: basta que você encontre algo pesado – com, em média, 4,5 kg – e comece a realizar o rosca bíceps, ou seja, levantar o peso, contar três segundos e abaixar para completar a contração do músculo.

Apesar disso, a prática apenas fortalece o músculo, mas não ajuda a ganhar massa muscular. O pesquisador ainda pretende aprofundar os estudos para analisar outros resultados. Por enquanto, segundo ele, o que vale é as pessoas começarem a se exercitar, mesmo que seja por apenas três segundos ao dia. “É definitivamente melhor fazer uma contração por dia do que não fazer nada”, disse.

