3 filmes para celebrar a importância das leis trabalhistas

No dia 01 de maio é celebrado o ‘Dia do Trabalhador’. Uma homenagem às conquistas dos trabalhadores durante a história, a data tornou-se um marco social após uma onda de manifestações nos Estados Unidos. Em 1886, cidadãos norte-americanos foram às ruas para reivindicar a redução da carga horária de 13 para 8 horas diárias e, apesar da repressão e violência, conquistaram o direito.

Atualmente, a data é celebrada em países de todos os continentes e serviu de inspiração para diversos filmes premiados no universo cinematográfico, que estimulam os assalariados a lutarem por direitos estabelecidos pelas leis trabalhistas – no caso do Brasil, em especial, 13º salário, férias, adicional noturno, seguro-desemprego, entre outros.

A seguir, confira 3 filmes que ressaltam questões trabalhistas fundamentais. Veja!

Filme ‘O Valor de um Homem’ (Imagem: Reprodução digital | Arte, Nord-Ouest Films e Arte France Cinéma)

Dirigido por Stéphane Brizé, mesmo diretor de ‘Em Guerra’, o filme narra a história de Thierry (Vincent Lindon), um homem de 51 anos que está desempregado. Mesmo com diversas formações e cursos no currículo, o protagonista enfrenta dificuldades para conseguir uma vaga de emprego e sustentar a família.

Depois de quase 20 meses de luta e entrevistas humilhantes, Thierry consegue um emprego como segurança de um supermercado. No entanto, o que parecia ser um sonho, pode se tornar um pesadelo. Vivendo um dilema moral, o segurança tem que escolher entre sobreviver ou romper com a sua ética, pois o novo cargo exige que ele exerça um papel de dominação sobre os funcionários e clientes. Assim, o longa retrata as injustiças cometidas no ambiente corporativo.

Onde assistir: Prime Video.

2. Indústria Americana (2019)