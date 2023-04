Veja como cuidar dos dentes do seu cachorro

Os cuidados com os dentes do cachorro são extremamente importantes para a saúde e o bem-estar do animal. Isso porque, assim como os humanos, os cães precisam de uma boa higiene bucal para prevenir doenças. A falta de cuidados pode levar a uma série de problemas dentários, como cáries e perda de dentes.

Sintomas para ficar atento

Alguns sintomas podem indicar que a saúde bucal do animal não está bem. Luciana Capirazzo, médica veterinária do Hospital Vet Popular e especializada em odontologia veterinária, lista:

Halitose (mau hálito);

Gengivite (inflamação das gengivas);

Sangramento oral;

Perda de dentes;

Espirros constantes;

Dificuldade para se alimentar com ração seca ou alimentos sólidos.

Ao identificar qualquer um desses sinais, é fundamental que o tutor leve o animal ao veterinário, a fim de identificar o problema e tratá-lo adequadamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Perigos da falta de cuidado com a saúde bucal

A falta de cuidados com a higiene bucal pode causar complicações para a saúde do pet. Conforme explica a veterinária, esse tipo de negligência pode causar desde perda de dentes até fraturas de mandíbula. Por isso, os cuidados com os dentes do cachorro são tão importantes.

Melhor fase para iniciar a escovação

É recomendado que o tutor inicie a escovação dos dentes do cachorro quando ele ainda é filhote, para que o animal se acostume mais facilmente com essa prática e evite problemas dentários e de saúde no futuro. No entanto, de acordo com Luciana Capirazzo, também é possível inserir esse hábito na rotina do cão adulto, pois os cuidados com os dentes devem ocorrer em todas as fases da vida.