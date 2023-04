Conheça a história do Vasco da Gama no Brasileirão

Além do Vasco da Gama, os seguintes times participam do Brasileirão 2023: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaque do Gigante da Colina

De volta à série A do Brasileirão, o Vasco será comandado pelo técnico Maurício Barbieri, contratado em 2022. Outras aquisições do time para a temporada de 2023 foram os goleiros Léo Jardim e Ivan, os volantes Jair Rodrigues e Patrick de Lucca, os atacantes Luca Orellano e Pedro Raul, o lateral-esquerdo Lucas Piton, o lateral-direito Pumita Rodríguez e os zagueiros Léo Pinheiro e Robson Bambu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Passagens pela série B

O time carioca foi rebaixado 4 vezes ao longo da sua história: 2008, 2013, 2015 e 2020. Enquanto disputava a sua então última série A, o clube apresentou uma campanha com trocas de comando, diversas derrotas e quedas no rendimento. No final da temporada, o Gigante da Colina ficou em 17º lugar, com a marca de 41 pontos.

História do time no Brasileirão

O Vasco da Gama possui 4 títulos do Brasileirão na série A, conquistados em 1974, 1989, 1997 e 2000 – sendo que o campeonato de 2000, por questões judiciais, ficou conhecido na época como Copa João Havelange. A última vitória do clube foi marcada por confrontos entre torcedores e pela queda de uma parte da grade de proteção da arquibancada. Toda essa situação fez com que a partida final contra o São Caetano, disputada no estádio São Januário, fosse suspensa. No final das contas, o time carioca enfrentou o clube paulista no Maracanã e levou a melhor por 3 a 1.

Tags