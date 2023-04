Conheça a história do São Paulo no Brasileirão

Além do São Paulo, nesta edição do Brasileirão, participam os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, Fluminense e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Neste ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

Em 2023, o técnico Dorival Júnior é quem comanda o clube. Visando reforçar o elenco neste ano, foram anunciadas as contratações do goleiro Rafael, do zagueiro Alan Franco, do meio-campista Wellington Rato, do lateral-esquerdo Caio Paulista e dos atacantes Erison, David, Marcos Paulo e Pedrinho. Além disso, o volante Gabriel Neves e o lateral-direita Rafinha renovaram o contrato com o Tricolor Paulista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Últimos desempenhos

Em 2018, o Tricolor Paulista fechou o primeiro turno de maneira brilhante. Entretanto, sofreu uma queda no rendimento no segundo turno e terminou a competição em 5º lugar. No ano seguinte, encerrou a competição em 6º lugar.

Em 2020, o time do Morumbi chegou a liderar a competição e fechou a 27ª rodada com mais de 84% de chance de ser campeão, mas terminou na 4ª colocação. Em 2021, o time encerrou a competição pela primeira vez na 13ª posição. Já em 2022, apesar de não ter apresentado um desempenho tão ruim, ainda se manteve abaixo do esperado, encerrando o campeonato na 9ª posição.

História do time no Brasileirão

Entre os maiores campeões do país, o São Paulo possui 6 títulos do Brasileirão. Os primeiros foram conquistados em 1977, 1986 e 1991. Os 3 últimos foram conquistados na era dos pontos corridos: 2006, 2007 e 2008, quando se tornou tricampeão consecutivo, uma das melhores fases do clube. Desde a conquista do título em 2008, a melhor campanha do São Paulo no Brasileirão foi em 2014, quando terminou em 2º lugar, com 70 pontos.

Tags