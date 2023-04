Saiba como diminuir o estresse durante a gravidez

O dia a dia está cada vez mais cansativo, principalmente nas grandes cidades. A competitividade no mercado de trabalho, a instabilidade no emprego, o trânsito, a violência, entre muitos outros fatores, tornam a vida ainda mais estressante. E a mulher é a que mais sofre com tudo isso. Por vezes, precisa se esforçar muito para mostrar que é tão capaz quanto os homens, além de ainda ser uma das principais responsáveis pela organização e cuidados do lar. Muitas delas ainda possuem um forte desejo de ser mãe, mas acabam não encontrando espaço em meio a toda essa correria.

Cuide da saúde antes de engravidar

Antes de engravidar, é importante que a mãe se organize muito bem para esse momento. “A futura mãe deve lembrar que vai se preparar para gerar uma vida. Com isso, é necessário que ela esteja bem de saúde”, alerta a ginecologista e obstetra Dra. Matilde Augusta Moura.

A especialista sugere que a mulher, quando estiver planejando engravidar, passe por uma avaliação completa com um médico ginecologista, para verificar as mamas, a parte ginecológica (papanicolau, pesquisa de HPV, eventuais lesões do colo e corrimentos) e saúde em geral (anemia, tireoide, colesterol e infecção urinária).

“Se a paciente estiver bem de saúde, é possível interromper o anticoncepcional por 3 meses e iniciar o uso de ácido fólico, vitamina C e vitamina E”, acrescenta a médica. Ela também enfatiza que todo casal fértil pode demorar até 6 meses para gerar uma criança, e que isso não é sinal de anomalia.

Toda essa preparação é importante para que a mulher tenha uma gestação saudável, evitando possíveis doenças que afetam o desenvolvimento do feto. Adotar hábitos de vida saudáveis e melhorar a alimentação também são medidas essenciais. Entretanto, também é muito importante que a mulher cuide de sua saúde mental.