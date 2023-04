Hipoglicemia e hiperglicemia: entenda as diferenças e saiba como evitá-las

O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. Sem os cuidados adequados, os pacientes podem sofrer com as alterações nos níveis de açúcar no sangue: a hiperglicemia ou a hipoglicemia.

Hipoglicemia

Segundo a endocrinologista Manuela Rocha Braz, a hipoglicemia é a situação em que os níveis de açúcar no sangue ficam baixos. No paciente, ela acontece como um efeito colateral a alguns tipos de tratamento, por exemplo, o uso de insulina, e alguns medicamentos orais. “Isso acontece porque, recebendo insulina externa, o corpo perde a principal defesa contra a hipoglicemia: a de interromper a produção de insulina”, acrescenta.