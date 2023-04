Abertas as inscrições para o Prêmio Rádio MEC 100 anos

Começam nesta quinta-feira (27), às 15h, as inscrições para o Prêmio Rádio MEC 100 anos. A iniciativa pretende revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas e valorizar a produção de artistas de todo o Brasil. Os interessados em concorrer devem preencher um formulário na página do concurso até o dia 12 de junho.

Como parte da programação de aniversário da Rádio MEC que completou, no dia 20 de abril, 100 anos, o prêmio dará visibilidade a cantores, compositores e instrumentistas. As músicas selecionadas entrarão na programação da emissora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

"Esta edição, além de comemorar os 100 anos dadará continuidade à história desse prêmio, conhecido por abrir espaço para o artista novo e independente. Então, vamos celebrar o centenário da emissora, mantendo a dinâmica de fazer uma rádio para a sociedade e para os artistas", destaca Thiago Regotto, gerente-executo de Rádios da

Os inscritos poderão concorrer com até duas composições em cada uma das quatro categorias do festival: Música Clássica, Instrumental, Infantil e Canção. A regra (acesse aqui) exige composições inéditas e em português.

Ao todo serão 12 prêmios: Melhor Música Clássica, Melhor Intérprete Música Clássica, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Música Instrumental, Melhor Música Infantil, Melhor Intérprete Música Infantil, Melhor Canção, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Música Clássica - Voto Popular, Melhor Música Instrumental - Voto Popular, Melhor Música Infantil - Voto Popular e Melhor Canção - Voto Popular.

A Comissão Julgadora será composta por personalidades de notório saber ou em atividade na área musical, e por profissionais da EBC. Os vencedores serão conhecidos no dia 25 de setembro no site do Prêmio e durante programação especial.

Confira o cronograma do Prêmio:

27/04 - Abertura das Inscrições

27/04 a 12/06 - Período de inscrição

11/07 - Divulgação das músicas classificadas

11/07 a 17/08 - Período de veiculação nas emissoras

11/07 a 17/08 - Votação Popular (Internet)

18/08 - Divulgação das músicas semifinalistas

18/08 a 14/09 - Período de veiculação nas emissoras

18/08 a 14/09 - Votação Popular (Internet)

15/09 - Divulgação das músicas finalistas

15/09 a 25/09 - Período de veiculação nas emissoras

25/09 - Divulgação dos vencedores

Tags