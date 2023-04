Veja a trajetória do Goiás no Campeonato Brasileiro de Futebol

Além do Goiás, participam do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques do Esmeraldino para 2023

Pelo segundo ano consecutivo, o Goiás disputa a série A. O time está sob comando do técnico interino Emerson Ávila, após a demissão de Guto Ferreira. O elenco foi reforçado com os atacantes Gabriel Novaes, Diego Gonçalves, Alesson e Philippe Costa, o meio-campista Julián Palacios, os laterais-esquerdo Bruno Melo e Sander, os volantes Zé Ricardo, Felipe Ferreira e Willian Oliveira, o lateral-direito Bruno Santos e os zagueiros Edu e Eduardo Thuram.

Títulos na série B

O Goiás não possui títulos na série A do Brasileirão. Entretanto, na série B, o Esmeraldino foi campeão duas vezes: em 1999 e, depois da implementação do sistema de pontos, em 2012. Na primeira vez, o time venceu o Santa Cruz na segunda fase, garantiu o título e subiu para a série A. Em 2012, o time bateu o Criciúma e terminou a série B com 78 pontos.

Segundo ano consecutivo na elite

O time havia sido rebaixado em 2020, quando encerrou a competição em 18ª colocação e com 37 pontos. Na temporada de 2021, o time Esmeraldino foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro na segunda divisão, com 65 pontos. Logo, garantiu o acesso à série A. Em 2022, o clube marcou 46 pontos e ficou em 13º lugar.

