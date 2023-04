Passista da Grande Rio tem braço amputado após cirurgia para retirada de mioma no útero

Alessandra dos Santos Silva, de 35 anos, foi internada no dia 3 de fevereiro para uma cirurgia de retirada de miomas no útero, no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O procedimento foi recomendado por especialistas seis meses antes após a passista reclamar de dores e sangramentos.

Inicialmente, a recomendação dos médicos foi de retirada imediata dos miomas, mas devido à espera por atendimento na rede pública, a trancista do Rio de Janeiro só foi convocada para a operação em fevereiro deste ano. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

Alessandra foi operada na manhã do dia 3 e, pela noite, começou a ter complicações. Os médicos do hospital detectaram uma hemorragia e comunicaram à família de Alessandra que precisariam retirar por completo o útero da paciente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos dias seguintes, a passista começou a apresentar um escurecimento nos dedos, que se estendeu por todo o braço esquerdo. No dia 6, Alessandra foi transferida ao Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac), em Botafogo.

Segundo parentes da trancista, o braço dela já estava praticamente preto e, de acordo com os médicos, começando a necrosar.

O Iecac então decidiu drenar o braço de Alessandra, mas não obteve êxito. A alternativa seguida pelo instituto foi amputar o braço da trancista para evitar a proliferação da necrose.

A família autorizou a cirurgia, mas logo após a realização, a jovem apresentou uma piora no quadro clínico, com mau funcionamento do fígado e rins, além de risco de infecção generalizada.

“Ela subiu com os médicos apavorados para salvá-la, ou não ia sair dali viva. Chamaram a gente no canto: ‘Queríamos que vocês olhassem a mão dela. Ou tirava, ou ela ia morrer’”, afirmou Ana Maria, mãe de Alessandra.

Alessandra foi extubada no dia 15 de fevereiro e, no dia 28, retornou para a cirurgia de remoção do braço. No entanto, ao ver a paciente, o médico do Iecac se assustou com a situação dos pontos e recomendou que a trancista retornasse ao Heloneida Stuart.

A família decidiu não voltar ao hospital e buscou alternativas em outras unidades públicas até conseguir internação no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em 4 de março. Ainda no mesmo dia, Alessandra foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ficou por um mês até receber alta, em 4 de abril.

Apoio da comunidade

Atualmente Alessandra conta com a ajuda de amigos para arcar com os gastos pós-cirurgia, como medicamentos e fisioterapia.

A Acadêmicos do Grande Rio, escola onde Alessandra desfila, também se solidarizou com a passista por meio de nota no Instagram e afirmou que acompanha de perto o caso.

A família registrou Boletim de Ocorrência e um requerimento para obter os prontuários. “A partir desse documento, a gente vai entrar com uma ação contra o Estado”, afirmou a advogada Bianca Kald.

Alessandra está noiva há 11 anos e lamenta os prejuízos que teve com as complicações. “Eu quero que os responsáveis paguem, que o hospital se responsabilize, porque eles conseguiram acabar com a minha vida. Destruíram meu trabalho, minha carreira, meu sonho... tudo”, exclamou a passista.

Resposta do Estado

A Secretaria Estadual de Saúde informou que vai abrir uma sindicância para apurar as complicações sofridas por Alessandra no Hospital da Mulher Heloneida Studart. Já a Polícia Civil informou o registro do caso na 64ª DP (São João de Meriti) e solicitou o laudo médico da paciente na instituição para análise.



Sobre o assunto Mulher é detida no Rio com sete pistolas presas ao corpo

Governo e prefeitura do Rio pedem aumento de voos no Galeão

Ex-PM acusado de homicídio triplamente qualificado é condenado no Rio

Tags