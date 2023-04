5 benefícios de oferecer catnip aos gatos

O catnip, também chamado erva-do-gato, é uma planta pertencente à família da menta e que contém uma substância química chamada nepetalactona. Quando os gatos cheiram ou ingerem tal substância, ela ativa uma resposta no sistema nervoso, provocando uma reação que pode incluir excitação, euforia e relaxamento.

Os efeitos do catnip variam de gato para gato, mas a maioria dos felinos adora a erva. Alguns rolam, outros se esfregam e até a mordem. No entanto, nem todos eles reagem ao catnip. Isso porque a resposta ao produto é herdada geneticamente, isto é, é passada de pai para filho. Dessa forma, nem todos os bichanos são afetados pela erva.

A utilização do catnip é simples. Além disso, ele pode ser encontrado em diferentes formatos, tais como:

Além disso, o catnip pode ser oferecido ao gato como um complemento da alimentação ou como recompensa em sessões de adestramento.

O catnip pode ter um efeito relaxante em alguns gatos e ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade (Imagem: Anna Hoychuk | Shutterstock)

Vantagens da erva-do-gato

Oferecer catnip aos gatos pode ter várias vantagens, incluindo:

1. Estímulo ao exercício

Muitos gatos ficam mais ativos e brincalhões depois de serem expostos ao catnip, o que pode incentivar mais atividade física e exercício.

2. Redução de estresse e ansiedade

O catnip pode ter um efeito relaxante em alguns gatos, o que pode ajudá-los a lidar com o estresse e a ansiedade. Isso pode ser particularmente benéfico para felinos que têm medo de visitar o veterinário ou que ficam ansiosos quando deixados sozinhos em casa.

3. Estimulação mental

O catnip pode ajudar a estimular a mente dos gatos, tornando-os mais curiosos e interessados em explorar o ambiente ao seu redor. Isso pode ser especialmente útil para animais mais velhos ou menos ativos, que podem precisar de mais estímulo para manter a saúde mental.

4. Reforço positivo

Oferecer catnip aos bichanos pode ser uma ótima maneira de recompensá-los por comportamentos positivos, como usar a caixa de areia corretamente ou não arranhar o sofá.

5. Ajuda na socialização

O catnip pode ajudar o felino a se sentir mais confortável em situações sociais, como quando conhece novos gatos ou pessoas. Isso pode ser particularmente útil para animais tímidos ou que não estão acostumados com interações sociais.

Cuidados ao usar o catnip

É importante lembrar que nem todos os gatos respondem ao catnip da mesma maneira, e alguns podem até mesmo ficar agressivos ou ansiosos depois de serem expostos. Além disso, o efeito do catnip geralmente dura de alguns minutos a uma hora, portanto é importante limitar a exposição do pet para evitar uma sobrecarga ou efeito indesejado. Por isso, converse com o veterinário sobre como usar essa planta de maneira segura e eficaz para o animal.

