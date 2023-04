3 destinos imperdíveis para conhecer em Mato Grosso

Outro local interessante são os cenários paradisíacos é a Chapada dos Guimarães. O relevo do lugar caracteriza-se pela presença de grandes encostas e escarpas de arenito vermelho que vão de 600 a 800 metros de altitude. Este complexo rochoso apresenta-se em cânions e ruínas de curiosas formas diferentes.

A região, borda do Planalto Central Brasileiro, situa-se sobre uma das mais antigas placas geológicas do planeta. Há cerca de 500 milhões de anos, havia uma camada de gelo no local. Há 300 milhões de anos,

tudo era mar. Há 150 milhões de anos, um deserto encobriu a área. Há 64 milhões de anos, foi a vez de uma densa vegetação servir de alimentos aos animais pré-históricos até sua extinção. E há 15 milhões de anos, temos a modificação mais marcante, ou seja, o surgimento da Cordilheira dos Andes, que fez com que a planície pantaneira afundasse, criando então a Chapada.

Nas paisagens da região, é possível observar marcas deixadas no arenito, achar fósseis de conchas do mar, ossos de dinossauros e até ver dunas do antigo deserto. Atualmente, a Universidade Católica de Goiás vem desenvolvendo ampla pesquisa nesses sítios arqueológicos, que incluem pinturas rupestres, cerâmicas, artefatos de caça e demais utensílios.

Orquídeas, bromélias, ipês, jatobás, babaçus, buritis, perobas e diversas flores de tamanho, cor e forma compõem a rica flora do cerrado brasileiro, que é predominante na Chapada dos Guimarães. Além das flores, árvores frutíferas aparecem em grandes quantidades, tais como o pequizeiro, o cajuzinho e a mangabeira. Por isso, é possível comprar, em vários restaurantes e lanchonetes, compotas de doces caseiros dessas frutas típicas. As plantas medicinais usadas na fitoterapia também são bastante encontradas no cerrado.

A preservação do cerrado está diretamente ligada à elevada variação de espécies da fauna nacional que ocorre na Chapada dos Guimarães. Onça-pintada, veado-campeiro, macaco bugio, anta, tamanduá-bandeira, tatu-canastra e o lobo-guará são alguns exemplos dessa rica fauna.

É também comum ver emas e seriemas atravessando as estradas que cortam o Parque, que é um corredor natural de migração de aves. Muitas dependem, inclusive, dos altos paredões de arenito para fazerem seus ninhos, como maritacas, andorinhões e araras-vermelhas. Frutas e outros tipos de alimentos leves são essenciais para repor as energias das caminhadas, que normalmente duram mais de três horas. Pelo forte calor, os horários de 11 às 14 horas são desaconselháveis para iniciar qualquer passeio.

Cachoeira Véu da Noiva está localizada no meio de um enorme cânion (Imagem: Double Bind Photography | Shutterstock)

Cachoeiras

Bem em frente ao portão de entrada e posto de controle do IBAMA, está o principal cartão postal do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães: a Cachoeira do Véu de Noiva, queda d’água de 86 metros situada no meio de um enorme cânion, repleto de vegetação e com vários mirantes, onde pode-se ver bandos de maritacas voando ao entardecer. E ainda experimentar, no restaurante local, um dos melhores pratos típicos do Mato Grosso: a galinhada, que vem a ser pedaços refogados de frango caipira com muito alho, cebola e açafrão na mesma panela em que, depois, se cozinha o arroz.

Na mesma trilha do Véu de Noiva, encontram-se as demais cachoeiras. A Cachoeirinha, com 15 metros de queda d’água, é muito frequentada por turistas porque possui uma praiazinha de areia e lanchonete com boa infraestrutura. Seguindo 50 metros acima, depara-se com a Cachoeira dos Namorados, que fica bem escondida e, talvez por isso, tenha este nome.

Um pouco mais para dentro do parque está a Cachoeira Sete de Setembro, com ótimo poço natural para banho. Descendo mais, vem a Cachoeira do Pulo, que o próprio nome já identifica sua principal característica. Não há quem resista a um mergulho em suas águas geladas. Para os mais aventureiros, as cachoeiras dos Malucos e das Andorinhas são de mais difícil acesso, pois suas trilhas têm descidas e subidas que exigem maior vigor físico e cuidado. Não menos interessantes são as cachoeiras do Degrau, Prainha e Piscina Natural.

Morro São Jerônimo

Mas nem só de cachoeiras vive a Chapada dos Guimarães. Outro local maravilhoso é o Morro São Jerônimo – que, com 860 metros de altura, é o ponto mais alto do parque. Do seu topo, é possível ver a capital Cuiabá e toda a planície pantaneira. Com aproximadamente nove quilômetros, é a mais longa trilha de dentro da Unidade de Conservação. São trechos tortuosos de rochas, mais uma travessia de um bosque e pequenas escaladas para se atingir o cume. No seu caminho, estão as formações rochosas do Jacaré de Pedra, Mesa de Sacrifícios, Altar de Pedra e o Chapéu do Sol.

Casa de Pedra e mirantes

Ainda na parte inferior do parque, está situada a Casa de Pedra. Uma gruta de arenito situada dentro da vegetação e cortada pelo pequeno córrego que merece ser registrada fotograficamente. Na parte superior do parque, encontram-se os principais mirantes da Chapada, como a Cidade de Pedra, que é o local predileto das araras-vermelhas, facilmente vistas nas primeiras horas da manhã ou ao entardecer, quando alçam grandes voos entre os paredões dos penhascos lá existentes. E o Paredão do Eco, que permite um visual incrível da formação rochosa da Chapada.

Curral de Pedras e Caverna Arue Jari

O último ponto turístico a ser citado dentro do Parque Nacional é o Curral de Pedras. Formação rochosa que os antigos moradores percorriam transportando a boiada. São pedras gigantes elegantemente espalhadas numa das planícies do cerrado. Para quem pensa que as belezas naturais da região terminam aí, respire fundo para pegar mais fôlego e seguir em frente. Fora do parque, há muito o que se ver. A começar pela caverna Arue Jari, que na tradição indígena dos Bororós significa Morada das Almas.

A enorme abertura dessa caverna dá ampla visão para árvores e cipós, que contrastam com o escuro universo do seu interior. Em uma de suas muitas entradas, há um lago de cor azul que é um convite ao banho. Mas vale avisar que o sol entra dentro da gruta por volta das três horas da tarde, o que faz com que a água seja extremamente fria. O mergulho ajuda a recarregar as energias para os longos cinco quilômetros de retorno da trilha. A melhor hora para fazer essa caminhada é pela manhã, quando o sol não está muito forte.

Vale citar que muitas maritacas residem na entrada da gruta onde o lago se localiza, devendo-se então fazer uma aproximação mais silenciosa para quem gostaria de vê-las e, quem sabe, fotografá-las. A Arue Jari está cadastrada na Sociedade Brasileira de Espeleologia como a segunda maior caverna do país com 1100 metros de extensão. Fica a 46 km do centro da cidade da Chapada dos Guimarães.