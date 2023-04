Jovem morre atropelado por trator em Santa Catarina

Emerson Milanez, de 24 anos, morreu após cair do trator que estava dirigindo e ser atropelado pelo veículo, em Morro Grande, sul de Santa Catarina. O caso aconteceu na última sexta-feira, 21, dentro da propriedade da família da vítima, onde ele trabalhava.

De acordo com o Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico (Saer/Sarasul), Emerson foi encontrado morto pela equipe de resgate e teve um politraumatismo grave devido a seguidos atropelamentos do trator. As informações são do g1 Santa Catarina.

Até o momento, informações sobre velório e sepultamento de Emerson ainda não foram divulgadas publicamente. Familiares do jovem lamentaram a morte através das redes sociais. Entre eles, Morgana Bordignon, companheira da vítima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Como sou grata por ter, durante sete anos, dividido a vida contigo, meu amor, como sou grata. Tantos planos nossos que ficaram em branco. Sei que para tudo tem um propósito debaixo do céu, mas entender sua partida pra mim é muito difícil", publicou a noiva de Emerson.



Sobre o assunto Seminário trata de trabalho decente na produção de cana no RJ

Polícia investiga causas de explosão em condomínio de Campos do Jordão

Acidentes com mortos e feridos nas estradas caem durante o feriado

Tags