Enem 2022: corretores reclamam de atraso no pagamento

Profissionais que corrigiram as redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 denunciam que ainda não receberam o pagamento dos serviços realizados. Conforme avaliadores ouvidos pelo O POVO, correções foram finalizadas em janeiro deste ano e, desde então, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo repasse, não teria efetuado ou sequer informado sobre a data de pagamento

A FGV é a organizadora licenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e está sob a supervisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para realizar correções, a fundação abre uma seleção em busca de profissionais capacitados, com graduação no curso de Letras.

A última edição do exame ocorreu em novembro de 2022. Na época, redações começaram a ser corrigidas dias após a conclusão do certame, e as correções foram encerradas por volta de janeiro de 2023. Conforme os corretores, não há uma data específica para pagamento, mas geralmente ele é feito na metade de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nunca é informada a data de pagamento, mas pela experiência ele é feito em março", destaca umas das pessoas que costuma corrigir o exame, cujo nome será preservado.

Desta vez, contudo, o repasse não foi realizado no mês em que geralmente é feito, e, segundo denunciante, o único retorno dado pela FGV seria de que "não há previsão para o repasse ser realizado".

Enem 2022: corretores reclamam de falta de assistência



Entre as principais reclamações dos corretores ouvidos pelo O POVO, está a de que eles estão "sem amparo" tanto da FGV como do MEC. "Tentamos conciliar isso (correções) com o trabalho que a gente tem, e é extramente cansativo. O valor da remuneração é extremamente baixo, faz tempo que não aumenta. A gente só queria receber", desabafa um denunciante.

Segundo os profissionais, os corretores precisam passar antes por um curso que tem duração de um mês e ainda por um pré-teste, para que haja um alinhamento da atividade.

"É bem extenso o processo. Você tem prazo para tudo. Você não pode ultrapassar o tempo que eles te dão, e a gente cumpre direitinho. A gente chega a corrigir até três mil provas. Aó no final, você não ter um previsão do seu pagamento e eles não darem nenhum assistência é complicado, né?", diz outra pessoa que também corrigiu as redações no ano passado, com nome preservado.

Enem 2022: data do pagamento não foi divulgada para os corretores

Denunciantes estão há quase um mês mandando e-mail e fazendo ligações para a FGV, mas escutam sempre que "não há previsão de pagamento". Além disso, os colaboradores tentaram por diversas vezes buscar ajuda do MEC, mas o órgão apenas teria afirmado que a responsabilidade é da terceirizada.

O POVO encaminhou um e-mail para o MEC solicitando previsão de pagamento dos corretores e indagando, além do motivo do atraso, qual é a responsabilidade da pasta nesse processo.

Por meio do Inep, órgão apenas respondeu que "o contrato de aplicação do Enem 2022 está vigente e o cronograma de execução e desembolso ocorre conforme previsto no Termo de Referência", sem dar mais detalhes a respeito do assunto.

O POVO também encaminhou, na segunda-feira, 17, um e-mail para a assessoria da FGV e na quinta-feira, 20, uma mensagem para o WhatsApp do órgão.

Assessoria chegou a confirmar o recebimento de demanda por e-mail, mas até o fechamento desta matéria não havia dado retorno sobre os pontos questionados pelos corretores.

Sobre o assunto Faccção oriunda do Ceará já está presente em outros quatro estados

Ceará tem volume de chuvas menor em abril

Professores da Uece realizam paralisação em protesto por reposição salarial

Tags