4 dicas para economizar no mercado

Nos últimos anos, devido ao crescimento do valor dos produtos, as despesas com alimentos têm adquirido cada vez mais espaço orçamento da população brasileira. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação de alimentos no Brasil fechou em alta de 5,8% em 2022, sendo o grupo de alimentação e bebidas responsável por quase metade deste resultado.

Por isso, a consultora financeira Camila Santos lista quatro dicas para você reduzir as despesas com supermercado. Confira!

1. Faça uma lista de compras

O planejamento é a chave de qualquer organização financeira; e, no caso das compras, a boa e velha lista é uma ferramenta interessante para planejar e não exceder o limite de gastos. Ela pode ser feita à mão ou no próprio celular. Além disso, ela ajuda a não esquecer nenhum alimento e economiza (além do dinheiro) o tempo dentro do estabelecimento.

2. Visite o mercado periodicamente

Segundo Camila Santos, o ideal é ir às compras quinzenalmente, pois assim evita-se o desperdício de alimentos que podem estragar.