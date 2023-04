Governo de Minas diz que inconfidentes cometeram crimes, é criticado e edita erro

O governo de Minas Gerais foi duramente criticado nas redes sociais após fazer entender que os inconfidentes teriam cometido crimes durante a luta por independência contra a Coroa Portuguesa. Em postagem celebrando o Dia de Tiradentes, mártir mineiro, a gestão escreveu: "Temendo as consequências do golpe à coroa portuguesa, os inconfidentes não confessaram seus crimes".

Nos comentários, a população revoltou-se com a escolha de palavras para definir a luta por independência dos inconfidentes mineiros, que sequer conseguiram pôr em prática os planos do movimento separatista após serem delatados por Joaquim Silvério.

"Que texto horroroso! Quem escreveu isso?", questiona uma internauta. "Vergonhoso esse texto", declara outra. Após repercussão, a postagem foi editada para trocar a palavra "crime" por "atos".

O governador Romeu Zema (Novo) também foi criticado por homenagear o ex-presidente Michel Temer com o Grande Colar da Inconfidência, maior honraria da inconfidência. De acordo com o governador, Temer foi escolhido porque ainda não tinha sido agraciado com a honraria, que condecora chefes de estado, de governo e de outros poderes da União.

O senador Sérgio Moro (União Brasil) recebeu a Grande Medalha da Inconfidência Mineira, a segunda mais importante.

As críticas vêm pelo envolvimento do ex-presidente no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), ação interpretada por boa parte dos historiadores como um golpe de estado, e pelas acusações de desvio de conduta do então juiz Sérgio Moro no julgamento e prisão do presidente Lula - a Vaza Jato.

