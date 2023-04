Hoje é Dia: semana tem datas dos povos indígenas, Tiradentes e Brasil

Datas ligadas à história do Brasil serão lembradas na semana que começa neste domingo (16) - e que traz um feriado nacional na próxima sexta-feira (21): o de Tiradentes. Na quarta-feira, dia 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. No dia seguinte, completam-se 100 anos da criação da Rádio Sociedade (atual Rádio MEC), a primeira emissora de rádio do país. Por fim, no dia 22 se completam 523 anos da chegada dos portugueses ao que hoje chamamos de Brasil. .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; *>*/ /*-->*/

Nascimento do violonista e compositor paraense Sebastião Tapajós (80 anos) Morte do compositor fluminense Gustavo Thomás Filho, o Brasinha (25 anos) Morte do naturalista, matemático e escritor francês, Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon (235 anos) - suas teorias influenciaram duas gerações de naturalistas, entre os quais se contam Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Início da Expedição Automobilística Brasileira Pan-Americana, ou Carreteira Pan-Americana (95 anos) Dia Mundial da Voz Morte da fotógrafa e ativista norte-americana Linda McCartney (25 anos) Morte da cantora e compositora paulistana Florinda Grandino de Oliveira, a Linda Batista (35 anos) - em 1937, foi a primeira cantora a ser eleita Rainha do Rádio, título que manteve por 11 anos consecutivos; pouco depois do concurso, foi contratada pela Rádio Nacional Dia Internacional da Hemofilia Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius Morte do cantor e compositor gaúcho Nelson Gonçalves (25 anos) Nascimento do compositor, arranjador e instrumentista paulista Vicente Paiva (110 anos) - é de sua autoria aquela que é, talvez, a mais famosa marchinha dos carnavais brasileiros: Mamãe eu quero Nascimento do regente, violoncelista e compositor potiguar Mário Tavares (95 anos) - foi um dos principais intérpretes das obras de Villa-Lobos; afirmava que, para ele, não existiam fronteiras entre os sons clássicos e os populares Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem à Monteiro Lobato Dia dos Povos Indígenas Dia do Exército Brasileiro Nascimento do escultor, pintor, gravurista e ceramista surrealista catalão Joan Miró (130 anos) Morte do padre gaúcho Adelir Antônio de Carli, conhecido como Padre do Balão (15 anos) Início dos Jogos Pan-Americanos de 1963, realizado na cidade de São Paulo (60 anos) Dia do Disco - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, falecido em 20 de abril de 1969 Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira Rádio Sociedade, atual Rádio MEC, é criada (100 anos) Morte da cantora, compositora e ativista norte-americana Eunice Kathleen Waymon, a Nina Simone (20 anos) Realização de plebiscito para determinar a forma e o sistema de governo no Brasil (30 anos) Dia da Inconfidência Mineira - também conhecido como Dia de Tiradentes Morte do compositor paulista Gastão Lamounier (130 anos) - em 1945, o Programa Lamounier passou a ser apresentado na Rádio Nacional; nessa época, sua carreira como apresentador de programas românticos na radiofonia carioca atingiu seu ponto mais alto Dia do Descobrimento do Brasil pelos portugueses Dia Internacional da Mãe Terra - o Dia da Terra ou Earth Day nos Estados Unidos é uma comemoração que foi iniciada em 1970, quando o senador Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição do nosso planeta. A ideia teve a adesão de vários países após 1990, e foi ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].