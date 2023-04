Fornecimento de energia foi interrompido em Roraima

Roraima teve seu fornecimento de energia interrompido na noite deste sábado (15), a partir das 16h20. A causa do blecaute está sendo analisada pela Roraima Energia, empresa responsável pelo serviço.

De acordo com a Roraima Energia, a interrupção do fornecimento "a todo o sistema elétrico" do estado foi decorrente de "desligamento geral do parque termelétrico que atende o sistema".

A retomada das cargas só foi iniciada às 19h40, sendo concluída às 23h58.

"As causas do desligamento geral do parque gerador, bem como das dificuldades de recomposição, serão analisadas pelo ONS [Operador Nacional do Sistema] e agentes envolvidos", informou a Roraima Energia por meio de redes sociais.

A empresa aproveitou o ocorrido para reivindicar celeridade para a interligação do estado com o sistema elétrico nacional, medida que poderia evitar quedas de energia decorrentes de falhas do sistema local.

"Esperamos que em um futuro breve, Roraima esteja interligada ao sistema nacional, passando a usufruir de uma fonte mais robusta e estável", concluiu a nota.

