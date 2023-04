Motorista bate no mesmo carro duas vezes e invade garagem em SP

A calma foi retomada assim que o veículo foi retirado do local. Além dos danos no portão, a proprietária do imóvel teve plantas arrancadas e parte de um muro destruído

Um motorista colidiu no mesmo carro duas vezes e invadiu a garagem de uma residência em Santo André, no ABC Paulista (SP). O fato, que aconteceu nessa terça-feira, 11, no bairro Parque Novo Oratório, foi registrado por uma câmera de segurança do local.

O flagra mostra que o carro por pouco não capotou. O motorista disse ao Portal R7 que ele perdeu o controle da direção logo depois de se virar para falar com o filho no banco de trás.

A proprietária do imóvel, Dona Cristina, contou que estava nos fundos de sua residência quando ouviu o barulho do portão. Além dela, havia um prestador de serviços no local. Ele é dono do carro que foi atingido pelo motorista.

“O motorista tem seguro para o carro do prestador de serviço e já levou o automóvel dele. O seguro dele também foi acionado para a casa”, explicou a proprietária que além dos danos do portão, teve plantas arrancadas e parte de um muro destruído.

Logo após o reboque do carro, o dia voltou ao normal. Uma vizinha contou que o motorista teve um leve ferimento no rosto. “ O motorista estava abalado, estava com o filho, um menino de uns 6, 7 anos”, disse.

