Mário Moreira é nomeado novo presidente da Fiocruz

Mário Moreira, doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná, é o novo presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A portaria com a nomeação foi publicada nesta quinta-feira (13), no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a instituição, a nomeação segue resultado de eleição interna, realizada entre os dias 22 e 24 de março, para cumprimento do mandato pelos próximos dois anos. Na votação, Mario Moreira recebeu 3.405 votos, que representam 91,68% do total de 3.714 votos válidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

“Em cenário de candidatura única, esse foi o processo eleitoral com maior participação dos servidores da Fiocruz, numa demonstração de fortalecimento da gestão participativa e democrática na instituição”, informou em nota.

A Fiocruz informou ainda que a eleição foi convocada extraordinariamente pelo Conselho Deliberativo para escolher o candidato que ocuparia o cargo de presidente até 2024. Mario Moreira sucede a Nísia Trindade Lima, que saiu do cargo após ser nomeada ministra da Saúde.

Mandato

O texto da portaria indica que o mandato teria um período maior, mas o gabinete da Presidência da Fiocruz encaminhou ao Ministério da Casa Civil da Presidência da República um pedido para "corrigir a informação sobre o período do mandato, publicado equivocadamente na portaria como de quatro anos”.

Mário Moreira vinha ocupando a presidência em exercício da Fiocruz desde a saída de Nísia para o Ministério da Saúde. Na época, exercia o cargo de diretor-executivo da Fiocruz.

O novo presidente está na instituição desde 1994. No doutorado em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná, fez estágio doutoral na Universidade de Coimbra, em Portugal. Mário Moreira é também mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) e em Gestão de Tecnologias e Inovação pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. Além disso, é especialista em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2017, tornou-se vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz. Em 2022, passou a ocupar o cargo de diretor-executivo.

Tags