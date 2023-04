Pastor é preso em flagrante por abuso sexual contra parente de 14 anos

Um pastor foi preso em flagrante, nessa terça-feira, 11, por abusar sexualmente de parente de 14 anos de idade.

O pastor, identificado como Cidclay Cabral e que atuava na Assembleia com Deus Ministério de Missões de Marechal Hermes, alegava estar com dores e que “poderia ser curado” pelos atos com a vítima.

De acordo com informações do portal G1, Cidclay foi flagrado com a adolescente dentro de um carro, no bairro Vila Valqueire, no Rio de Janeiro.

A Polícia Militar encontrou dois preservativos usados e o banco do carona reclinado. Aos agentes, o pastor afirmou estar doente e que “precisava ser curado através do sexo”.



O homem foi preso por posse sexual mediante fraude. O crime configura a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.

Segundo o portal UOL, a vítima afirmou em depoimento que os abusos iniciaram no ano passado e que o homem tirou a sua virgindade.

