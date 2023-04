"Não há pedido de desculpa sem arrependimento", diz Carpinejar sobre ato de dalai lama

Nos últimos dias, um vídeo do dalai lama puxando um menino para que este o beijasse correu a internet. Diante da repercussão, dalai lama chegou a publicar uma nota em que pede desculpas pelo ocorrido, mas afirma que “costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona”.

Em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, da rádio O POVO CBN, o escritor e poeta Fabrício Carpinejar aponta que o comportamento do líder foi inapropriado. “O pedido de desculpas já identifica que houve algum erro. Você não pede desculpa sem nenhum arrependimento sincero”, pontua.



O escritor também lembra que, por ser um importante líder religioso, os impactos das ações de dalai lama são mais sentidas ao redor do mundo — Carpinejar relaciona as implicações dos comportamentos do tibetano com as do Papa Francisco.



“A questão é que o dalai lama é um embaixador da cultura tibetana, embaixador da cultura budista. Ele é um pensador com vários livros publicados. Não dá para acreditar que ele constrange uma criança a beijar na boca", completa.





