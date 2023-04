Dino: "Uma criança vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas"

Entenda as medidas propostas pelo ministro da Justiça sobre atuação das redes sociais no combate à violência nas escolas

Em coletiva de imprensa, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou ações de prevenção e combate a ameaças de ataques em escolas, na tarde desta quarta-feira, 12.

Entre as medidas, Dino orientou publicação imediata de portaria para regular posts sobre violência em todas as redes sociais no Brasil. A portaria vai obrigar ainda o repasse de dados das redes sociais para a Polícia, bem como o impedimento de criação de perfis de cunho violento.

A decisão foi baseada no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 55 e 56 da lei 8.078/1990, que confere poder à União, aos estados, ao Distrito Federal e os municípios para fiscalizar e controlar a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

“Por que nós resolvemos fazer isso? Em face da gravidade da lesão ao direito à vida e à paz das famílias. Uma criança vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas”, afirmou Dino.

Entenda as ações propostas pelo Ministério da Justiça

Regulamentação de posts e perfis que propagam conteúdos de cunho violento nas redes sociais

O ministro anunciou que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) vai instaurar imediatamente, até amanhã (13/4), processos administrativos para apuração de responsabilidade de cada rede social, em face da eventual violação do dever de segurança e do dever de cuidado em relação aos veiculadores de conteúdos danosos e perigosos aos estudantes.

No âmbito desse processo administrativo, a Senacon vai requisitar às plataformas que enviem relatórios sobre as medidas que eles estão adotando ou adotarão. Para os relatórios, serão requisitadas informações sobre:

- Quais medidas proativas as plataformas estão tomando;

- Como elas estão atendendo às requisições das autoridades competentes;

- Quais são os protocolos que eles estão editando diante da situação de crise vivenciada no território nacional.

A Senacon vai requisitar ainda que cada rede social adote uma avaliação dos riscos sistêmicos decorrente do funcionamento dos serviços, visando analisar como os algoritmos das redes sociais têm disseminado conteúdos de cunho violento. Isto é, como essas publicações têm aparecido na interfaces e com que frequência e alcance elas têm chegado às plataformas.

“Nós estamos determinando que haja transparência em relação a esse mecanismo de recomendação ou de moderação de conteúdo”, diz o ministro.

Ainda na notificação a ser enviada às empresas está determinado que sejam especificados:

- Os riscos de acessos a crianças e adolescentes a conteúdos veiculadores de violência, bem como os de viralização e propagação desse conteúdo;

- Quais são as medidas relativas à concepção do seu sistema de recomendação de conteúdos;

- Outros sistemas algorítmicos que sejam compatíveis;

- Os sistemas de moderação que eles estão adotando;

- Quais são os termos de uso para especificamente prevenir e reprimir a propagação de conteúdos violadores do dever de cuidado do que se refere à saúde e à segurança das crianças e dos adolescentes.

“O processo administrativo estará instaurado e, claro, se não houver o cumprimento do atendimento dessa normatividade editada sobre violência contra escolas, o processo irá adiante para que haja aplicação dessas sanções que vão desde multa até eventualmente no limite a suspensão das atividades”, destacou.

Redes sociais devem prestar informações à polícia

Ainda durante a coletiva, Dino orientou que a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) emita determinação a fim de que as plataformas sejam obrigadas a compartilhar com o delegado de polícia os dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal de conexão com a internet imediatamente a fim de facilitar as investigações da autoridade policial.

Tal requisição será feita pelos delegados de polícia que presidem os inquéritos policiais em todo o território nacional.

Além disso, será fixada a obrigatoriedade de as plataformas impedirem a criação de novos perfis que já tenham publicado conteúdos que fazem apologia e citação a crimes contra escolas. Essa medida se dará a partir dos endereços de protocolo de internet em que já foram detectadas atividades ilegais, visando evitar um “retrabalho”.

“Independentemente da materialização dessas ameaças estamos vendo em várias cidades do país tentativas. Tentativas que estão sendo frustradas. Ora pela ação das autoridades habitacionais, ora pela ação das autoridades policiais. O que mostra que nós precisamos de uma normatividade proporcionalmente mais rígida a fim de garantir que nós tenhamos a cessação dessa prática nociva por intermédio da internet, por intermédio das redes sociais porque esse tem sido o local em que se estrutura o cometimento desses crimes”, salientou.

Penalidades para as plataformas que não se adequarem às medidas

Conforme os artigos 55 e 56 da Lei 8.078, o Código do Consumidor, as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.



