Mãe decide doar órgãos de ator morto aos 13 anos vítima de AVC hemorrágico

Meire Adriane, mãe do jovem ator e cantor Arthur Singer, de 13 anos, morto na última quinta-feira, 6, após ter tido um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, decidiu doar os órgãos do filho. Arthur morava em Suzano, na grande São Paulo, e foi enterrado nesse sábado, 8. As informações são do portal G1.



De acordo com Meire, que trabalha como diretora de uma escola na capital paulista, os médicos que atenderam Arthur afirmaram que o adolescente nasceu com uma má formação que não havia sido identificada.



Em 2021, Arthur participou do reality show “Canta Comigo Teen”, da TV Record, além de atuar em musicais. Em novembro de 2022, ele anunciou que fazia parte do musical “The Pilgrims”.



Após decidir doar os órgãos do jovem, Meire optou por não saber quantos órgãos seriam doados, nem quantas famílias seriam beneficiadas. "A médica disse que um doador tira da fila muitas pessoas. Do Arthur não quisemos saber. Nossa intenção foi fazer o bem e apenas isso. Mais pessoas tomem a posição de salvar vidas para ver se aumenta o número de doadores, e que diminuam as filas das mães com seus filhos esperando e adultos também."



Depois do sepultamento de Arthur no último sábado, a mãe do adolescente agradeceu as mensagens recebidas.

"Meu filho provou que é espetacular. Tudo que ele conquistou, tudo que foi dito, diz respeito a ele mesmo. Ele conquistou, ele fez. Ele fez acontecer. O Arthur foi precoce em tudo. Tinha pressa de viver e ele viveu exatamente tudo aquilo que planejou. Nosso coração é de gratidão", disse.



Nas redes sociais, amigos de Arthur lamentaram sua morte.



De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (Abto), o Brasil registrou, em 2021, cerca de 15 doações por milhão de pessoas, 4,5% menor que o registrado em 2020. Atualmente o Brasil tem 1664 equipes de transplante habilitadas.

No entanto, não basta estar morto para que os órgãos possam ser doados. No caso de pessoas vivas, as doações podem ser de um rim, parte do fígado, parte da medula óssea, ou parte do pulmão.

