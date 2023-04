Ex-namorada de brasileiro que deu soco em surfista norte-americana denuncia agressão

Após a repercussão do vídeo em que o surfista brasileiro João Paulo Azevedo agrediu a surfista norte-americana Sara Taylor, na Indonésia, a ex-namorada do brasileiro veio à público contar que também foi agredida por ele. Carolina Braga relatou que já namorou o atleta e foi hospitalizada após a agressão sofrida.

O relato foi feito por Carolina em uma rede social nesta quinta-feira, 6. Ela informa que namorou o surfista, que é conhecido com JP Azevedo, em 2018 e 2019. Com a agressão, ela pôs fim ao relacionamento.

Em um dos trechos do desabafo, ela diz que sofreu traumatismo craniano e que ficou três meses isolada em uma pousada no Rio de Janeiro até as marcas saírem do seu corpo. “Mas as do coração… essas ainda duram. Muito difícil tudo isso", relatou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a agressão, Carolina disse que procurou a polícia na época e conseguiu uma medida protetiva e que Azevedo chegou a ficar preso por cerca de duas semanas.

Sobre o caso da surfista agredida na Indonésia, Carolina desejou "força para ela" e disse ter ficado abalada ao ver o vídeo das agressões.

Entenda o caso de agressão em Bali

O surfista capixaba João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo, agrediu a surfista norte-americana Sara Taylor enquanto os dois pegavam onda em Bali, na Indonésia, na quarta-feira, 5.

Um vídeo compartilhado pela vítima nas redes sociais mostra quando o brasileiro dá um soco na cabeça dela ainda na água e desfere socos e pontapés ao ser confrontado na praia. Na publicação, Sara pediu ajuda para identificar os envolvidos.

"Depois de cair na minha primeira onda, o amigo do cara me deu um soco na cabeça e depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie (namorada de Sara) na praia por filmá-lo. Isso é loucura, alguém sabe quem são?" escreveu a atleta.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sara taylor (@salad_tray)

As imagens rodaram as redes sociais e mobilizaram a comunidade do surfe, que logo identificou JP. O surfista desativou as redes sociais após a repercussão do caso, e afirmou tê-la agredido por achar "que era um homem".

Na quinta-feira, 6, a empresa Quebra Onda, patrocinadora de JP Azevedo, anunciou o fim da parceria com o brasileiro.

"A Quebra Onda, após tomar conhecimento dos lamentáveis fatos ocorridos, reitera que repudiamos toda e qualquer tipo de violência, sendo ela principalmente contra as mulheres. Tendo como inadmissível esse tipo de comportamento, comunicamos que tomamos a imediata decisão de finalizar a nossa parceria com o atleta", publicou a marca. (Colaborou Karyne Lane)