Maquinista salva homem que dormia sobre trilhos de metrô em Pernambuco

Na manhã desta sexta-feira, 7, uma situação perigosa foi flagrada por um maquinista em Recife, Pernambuco: um homem foi encontrado dormindo na linha férrea do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) do ramal Curado/Cajueiro Seco, da Linha Diesel da região.

Ao se deparar com a cena, o maquinista de um VLT que passava no local parou diante da situação para acordar o homem "dorminhoco". O caso foi exposto no perfil do Instagram do coordenador técnico da CBTU Recife, Salvino Gomes.

A história do homem que dormiu na linha férrea de Recife foi contada pelo Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)



"Parabéns Maquinista! Acredite, isso aconteceu hoje. Graças a Deus e a atenção e competência do nosso maquinista que parou o trem e acordou o dorminhoco... impressionante como as pessoas não tem noção do perigo quando bebem. Sexta-feira da paixão, uma nova vida pra você a partir de hoje", disse o coordenador.

Na publicação, Salvino alega que o homem encontrado sobre os trilhos havia bebido e esse foi o motivo de ter escolhido um local inusitado para dormir.

As informações sobre o local onde o caso aconteceu foram divulgadas pelo Jornal do Commercio.

