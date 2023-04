Parque da Catacumba, no Rio, é concedido à iniciativa privada

Novidades

Segundo Gabriel Werneck, proprietário da Lagoa Aventuras, “o parque irá passar por uma total revitalização, com implantação de novos equipamentos e atividades”. Entre as novidades, estão previstas uma nova tirolesa, com 350 metros, reforma e manutenção dos equipamentos de turismo de aventura existentes, a instalação de um restaurante e o retorno do estacionamento, que hoje se encontra fechado.

O acesso ao parque permanece gratuito, somente as instalações para atividades de aventura serão pagos, como rapel, tirolesa e parede de escalada.

De acordo com Werneck, as primeiras obras previstas são a abertura do estacionamento e os serviços de alimentação. “Já as novas instalações e atividades devem ficar prontas no segundo semestre, devido à necessidade de projetos mais elaborados”.

A concessionária também terá obrigações com todos os cuidados do parque, zeladoria, manutenção e paisagismo, serviços que eram feitos pela prefeitura.

Também está prevista a abertura de um museu contando a história do local do parque, que abrigou, até 1970, a Favela da Catacumba, que chegou a ter 10 mil habitantes e 5 mil casas. O local é chamado assim por se acreditar que era usado para rituais e cemitério indígena.

O horário de funcionamento do Parque da Catacumba é de terça-feira a domingo, de 8h às 17h. As trilhas estão abertas até as 16h.

* Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara

