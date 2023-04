MG: mulher é presa suspeita de planejar assalto contra marido que acabou sendo morto

Uma mulher, de 39 anos, foi presa na manhã dessa quarta-feira, 6, suspeita de ser a mandante do assassinato do próprio madrido, em jaguaraçu, no interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, a mulher admitiu que sofria agressões dentro de casa e queria apenas assustar o marido, que acabou sendo morto.

A vítima, Caio Campos Domingues, 38, foi assassinado momentos depois de sair de casa na noite de terça-feira, 4, acompanhado da mulher. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), registrado pela suspeita, o casal teria sido abordado por um jovem que supostamente seria o responsável por atirar e matar o marido.

Denúncias anônimas, no entanto, levaram os policiais ao jovem que foi preso e, depois, ele confessou que mantinha um relacionamento com a mulher há cerca de seis meses. Ela teria sido a mandante do crime.

“[O jovem] chegou a dizer que havia uma promessa de R$ 10 mil [para participar do crime]. Ela nega esta questão”, disse Vitor Prado, capitão da Polícia Militar, ao g1 - Vales de Minas Gerais.

Ainda de acordo com o capitão, a mulher chegou a apresentar diferentes versões do crime, mas acabou admitindo que “sofria agressões dentro de casa há algum tempo e que queria que ele passasse um aperto, mas não queria que ocorresse o que ocorreu [a morte]". "Tudo foi combinado”, afirmou o capitão em entrevista à imprensa.

Segundo a IstoÉ, a mulher foi presa em flagrante e responderá pelo crime de homicídio qualificado. O jovem suspeito de realizar os disparos também foi preso e responderá pelo mesmo crime.



